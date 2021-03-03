«Самое сложное ждать и не сравнивать с другими детьми»: как спустя год после укола за 160 миллионов живут дети с СМА

Прошел почти год с тех пор, как две девочки из Свердловской области смогли получить препарат «Золгенсма» за 160 миллионов рублей – единственное в мире лекарство, способное одной инъекцией остановить развитие смертельного заболевания «спинальная мышечная атрофия первого типа». «Новый День» узнал, как живут Аня Новожилова и Лиза Краюхина: детям нужна постоянная реабилитация, но их успехи не могут не радовать.

Для справки

Спинальная мышечная атрофия первого типа – редкое генетическое заболевание, поражающее участок нервной системы, отвечающий за движение. Постепенно у детей со «сломанным» геном угасают двигательные функции: ребенок перестает шевелить руками, ногами, головой, затем начинается угасание дыхательной и глотательных функций. Без лечения многие дети со СМА не доживают до двух лет.

По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, сейчас в стране 890 детей со СМА. 466 из них лечат: 187 человек – препаратом «Рисдиплам», 48 детей – «Спинразой» (еще 49 – на очереди). И только 23 ребенка получили «препарат однократного введения», то есть «Золгенсма». При этом Голикова не говорит о том, что оплачивали лечение американским лекарством сами родители, которым удалось собрать по 160 миллионов рублей за инъекцию. Трое из таких детей живут в Свердловской области.

Как рассказали «Новому Дню» родители детей-«смайликов», в последние полтора месяца сборы на «Золгенсма» для тех, кто сейчас еще только ожидает лечения, серьезно упали. Связано это с новостями о создании в России фонда «Круг добра», который предложил учредить президент Владимир Путин.

«Фонд еще по сути не работает, но люди видят новости о нем и считают, что теперь тяжелобольным детям поможет государство. Но это не так. Родители детей со СМА по-прежнему каждый – сам за себя. И у каждого такого ребенка счет идет на дни», – рассказали корреспонденту «Нового Дня» родители.

Возможно, истории детей, которые уже получили помощь, помогут обратить внимание и на тех, кто в ней только нуждается.

Аня Новожилова первой из Екатеринбурга получила «Золгенсма»

Аня Новожилова стала первой девочкой из Екатеринбурга, которая получила лечение препаратом «Золгенсма» – и год назад это казалось чудом, потому что в начале сбора средств мало кто верил в успех. Инъекцию за 160 миллионов рублей малышке ввели в США 20 марта 2020 года. Деньги на препарат, который способен остановить развитие смертельной спинальной мышечной атрофии, собирали по всей России. Закрыть сбор помог бизнесмен Владимир Лисин. И маленькая Аня, которой на тот момент было около полугода, отправилась с родителями в США. Девочка была одной из последних, кто успел уехать на лечение до закрытия границ. Остальные «смайлики» «Золгенсма» получали уже в России.

Поскольку Ане укол поставили в раннем возрасте, почти сразу после инъекции родители начали сообщать об улучшениях: ребенок стал держать голову, удерживать руками игрушки. Через год после укола прогресс стал еще более очевидным: сегодня Аня может уже сама сидеть без опоры и поддержки, пусть и недолго.

К сожалению, на звонки корреспондента «Нового Дня» родители Ани не ответили, но они регулярно выкладывают отчеты о своих успехах в борьбе со СМА в соцсетях, посмотреть можно здесь.

«Каждый наш день насыщен занятиями и тренировками. Продолжаем ежедневно делать дыхательную гимнастику, массаж, растяжки, а также по два раза в день Аня еще стоит в вертикализаторе. Вертикализация необходима для правильного формирования суставов, чтобы они получали нагрузку, а также для правильной работы внутренних органов, – рассказывают родители Ани в своем профиле в инстаграме. – Два раза в неделю посещаем бассейн. Прошли уже несколько курсов с реабилитологом, который имеет большой опыт с детками с нервно-мышечными заболеваниями. Снова начали курс логопедического массажа для улучшения работы глотательных и мышц лица».

Лиза Краюхина получила укол в 1 год и 7 месяцев

Сбор средств на укол «Золгенсма» для Лизы Краюхиной начался чуть более года назад. Тогда в мире как раз начала развиваться пандемия коронавируса, выезд в США уже был под вопросом, и с трудом верилось, что в короткие сроки удастся собрать такую огромную сумму – 160 миллионов рублей. Но, как и в случае с Аней Новожиловой, недостаающую сумму (130 миллионов) на спасение ребенка дал бизнесмен Владимир Лисин.

Свой заветный укол Лиза получила в конце апреля 2020 года – девочка стала одной из первых, кому инъекцию сделали в России, поскольку границы уже были закрыты. Лизе на тот момент было 1 год и 7 месяцев. В таком возрасте доза «Золгенсма» уже довольно большая и, как говорят родители, восстановление было непростым.

«У Лизы две недели была температура 37 градусов, потом еще около 8 месяцев мы получали дополнительную терапию, поскольку не все показатели крови были в норме. И это все – в дополнение к ежедневной реабилитации, занятиям, ЛФК, бассейну и массажам, – рассказал «Новому Дню» папа Лизы Алексей Краюхин. – Когда дополнительные лекарства отменили, вздохнули с облегчением. Продолжаем заниматься каждый день».

Расписание маленькой Лизы – почти как расписание профессионального спортсмена. Ежедневно девочка занимается иппотерапией, плавает в бассейне, делает специальную гимнастику, лежит на животе, чтобы укреплять мышцы спины.

«В ванне и бассейне движения Лизы почти не отличаются от движений здоровых детей. На коленках она уже проходит большую ванну от бортика до бортика, то же самое в бассейне. Наша задача научиться эти движения переносить из воды – на сушу, – говорит Алексей Краюхин. – За то время, до укола, Лиза привыкла не двигаться или делать все движения очень медленно. И она до сих пор как будто не верит, что может делать по-другому. Потому что я вижу: когда она по-детски нервничает, что у нее что-то не получается, – она делает быстрые четкие движения, просчитанные. Нужно, чтобы она постепенно пришла к осознанию, что она так может делать».

Кроме того, детям со СМА положена длительная вертикализация, чтобы суставы и органы правильно развивались. В вертикальном положении Лиза проводит до двух с половиной часов в день. В таком положении голову девочка держит давно сама. Но что очень важно при СМА, Лиза научилась и в положении лежа на животе удерживать голову по 10 минут, хотя буквально месяц назад удерживала лишь на 4 секунды.

«Самое сложное, наверное, ждать всех этих маленьких достижений. И еще – не сравнивать с другими детьми. Потому что когда начинаешь сравнивать, то начинаешь думать: а вдруг мы недостаточно занимаемся, вдруг что-то не даем Лизе? Но даже врачи говорят, что у каждого ребенка реабилитация проходит индивидуально. Производители «Золгенсма» говорят, что через год-полтора должны появляться ощутимые результаты. В нашем случае то, что Лиза держит голову, лежа на животе, – ощутимый результат. Кто укол получил на ранней стадии заболевания, у тех последствия развития СМА меньше», – рассказал Алексей Краюхин.

Успехи Лизы родители регулярно выкладывают в инстаграме, чтобы поддержать родителей других «смайликов» – и тех, кто уже получил лечение, и тех, кто только собирает деньги. В инстаграме Краюхины периодически сообщают о сборах для «смайликов». Сейчас в помощи нуждаются, как минимум, 28 детей.

На прошлой неделе укол получил шестимесячный Миша Бахтин из Екатеринбурга, а сейчас в Свердловской области идет сбор на укол для Саши Лабутина. Ему уже 2 года, и чем скорее мальчик получит инъекцию, тем больше будет у него шансов на восстановление (ранее укол ставили только детям до двух лет, сейчас правила изменились – его можно вводить до тех пор, пока ребенок весит менее 13,5 кг). Информация о сборах есть здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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