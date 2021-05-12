На укол 2-летнему Саше Лабутину нужно собрать еще 60 миллионов рублей до конца лета

На самый дорогой укол в мире «Золгенсма» 2-летнему Саше Лабутину из Екатеринбурга собрали около 90 миллионов рублей, остается еще примерно 60 миллионов. Но мальчик уже весит более 10 килограммов, а укол ставят только детям весом до 12 кг. Поэтому закончить сбор средств надо до конца лета.

О Саше Лабутине мы писали ранее. Мальчик родился в июне 2018 года, а в ноябре ему поставили страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия первого типа. При этом генетическом заболевании мышцы постепенно атрофируются, ребенок теряет двигательную активность, затем не может глотать и дышать. В США изобретено лекарство, которое способно устранить неполадки «сломанного» гена. Один укол «Золгенсма» стоит более 160 миллионов рублей.

«Людьми собрано более 25 миллионов рублей, Алтушкин дал 50 миллионов, 10 миллионов лежит в фонде – всего около 90 миллионов есть. Остается собрать более 60. Но Саша вышагнул за 10 килограммов – в этом проблема. За лето надо деньги собрать, – прокомментировал сегодня Евгений Ройзман, фонд которого помогает собирать деньги на лечение Саши. – Поговорили с врачами, у него такие же шансы, как у Миши Бахтина (ему поставили укол в возрасте 6 месяцев, – прим. ред.), может, все получится».

Реквизиты для сбора средств на лечение Саши Лабутина есть на страницах в социальных сетях.

Ранее сборы на «Золгенсма» удалось успешно закрыть для трех свердловских детей: Ани Новожиловой, Лизы Краюхиной и Миши Бахтина. Сейчас все они проходят длительную реабилитацию, которая должна нейтрализовать или минимизировать последствия СМА-1. О том, как живут дети после укола, «Новый День» писал ранее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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