Екатеринбург: еще одному ребенку с СМА нужен укол за 160 миллионов рублей

Еще одному ребенку в Свердловской области, больному смертельным генетическим заболеванием – спинальной мышечной атрофией первого типа собирают деньги на дорогостоящий препарат.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе депутата гордумы Алексея Вихарева, помощь неравнодушных граждан нужна двухлетнему Саше Лабутину. Сумма к сбору – 160 миллионов рублей. Это поможет купить его родителям лекарство Zolgensma.
Ссылка на страничку со сбором средств для Саши: @sasha_labutin_sma1.
Подробная история Саши есть на сайте фонда «Помогая сердцем».
Отметим, что в 2020 году благодаря помощи неравнодушных граждан и спонсоров удалось собрать деньги на два укола от СМА первого типа для Ани Новожиловой и Лизы Краюхиной. Инъекции им были успешно сделаны в США и Москве.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 21.10.20
В Солнечном прошел ночной рейд по эвакуации неправильно припаркованных машин (ФОТО). / Фонд святой Екатерины обеспечил скорую кислородом. / Мэр Екатеринбурга разрешил выталкивать безмасочников из транспорта. Пресс-служба заявила, что это «вырвано из контекста». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube