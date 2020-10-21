Екатеринбург: еще одному ребенку с СМА нужен укол за 160 миллионов рублей

Еще одному ребенку в Свердловской области, больному смертельным генетическим заболеванием – спинальной мышечной атрофией первого типа собирают деньги на дорогостоящий препарат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе депутата гордумы Алексея Вихарева, помощь неравнодушных граждан нужна двухлетнему Саше Лабутину. Сумма к сбору – 160 миллионов рублей. Это поможет купить его родителям лекарство Zolgensma.

Ссылка на страничку со сбором средств для Саши: @sasha_labutin_sma1.

Подробная история Саши есть на сайте фонда «Помогая сердцем».

Отметим, что в 2020 году благодаря помощи неравнодушных граждан и спонсоров удалось собрать деньги на два укола от СМА первого типа для Ани Новожиловой и Лизы Краюхиной. Инъекции им были успешно сделаны в США и Москве.

Екатеринбург, Елена Васильева

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