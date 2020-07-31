Аня Новожилова, на лечение которой собирали 160 миллионов рублей, возвращается из США домой

Маленькая Аня Новожилова, которой в начале года екатеринбуржцы собирали 160 миллионов рублей на укол «Золгенсма», готовится к возвращению в Россию после трехмесячного курса реабилитации в Америке. По словам родителей, прогресс в лечении спинальной мышечной атрофии, которой болеет Аня, большой.

«Друзья, вот и подошло к концу наше лечение в США, сегодня у нас было завершающее занятие с физиотерапевтом. Получены советы и рекомендации, как заниматься с Анютой дома. Также мы получили оборудование, необходимое для Ани в ближайшем будущем: это кресло для купания и специализированная коляска. Мы выражаем огромную благодарность всей команде врачей клиники Nationwide children's за чуткость и внимание! Сейчас мы занимаемся вопросами по возвращению домой на родину», – написали родители Ани Новожиловой в инстаграме.

Ранее в прямых эфирах мама Светлана Новожилова говорила, что после инъекции «Золгенсма», сделанной в марте, у Ани наблюдается позитивная динамика. Девочка научилась держать и поворачивать голову, берет и удерживает в руках предметы, шевелит ногами. До укола все эти действия ребенок выполнить не мог, поскольку спинальная мышечная атрофия постепенно «убивает» любую двигательную активность. Без укола дети со СМА 1 типа редко доживают до двух лет, поскольку у них угасают глотательные и дыхательные рефлексы.

Напомним, сбор средств на лечение маленькой Ани Новожиловой из Екатеринбурга организовали в начале 2020 года. Самый дорогой укол в мире, способный «починить» сломанный ген больных СМА-1, ребенку поставили в конце марта в США. Все это время Новожиловы находились в Америке, где проходили длительную реабилитацию.

Добавим, что Аня – не единственный ребенок, которому в этом году удалось собрать деньги на «Золгенсма». Второй девочкой из Свердловской области, получившей укол, стала Лиза Краюхина из Заречного. Из-за пандемии укол ей ставили в одном из педиатрических институтов Москвы.Реабилитацию Лиза проходит уже дома.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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