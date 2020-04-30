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Четверг, 30 апреля 2020, 08:46 мск

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Маленькой Лизе Краюхиной из Заречного поставили укол «Золгенсма» за 160 миллионов рублей

Лизе Краюхиной накануне поставили самый дорогой укол в мире – «Золгенсма» за 160 миллионов рублей. Инъекция должна помочь девочке справиться с генетическим заболеванием, при котором дети теряют двигательную активность, перестают дышать и глотать.

О получении долгожданного лечения сообщила накануне вечером мама девочки Алена Краюхина на странице в Instagram. Алена находится вместе с Лизой в одном из московских институтов педиатрии. Лекарство «Золгенсма» специально для уральской девочки доставили из США с соблюдением особых мер предосторожности.

Лиза с мамой останутся в больнице для получения дополнительной терапии и сдачи всех анализов. Когда врачи будут уверены, что девочка стабильна, их выпишут. Но Лизу ждет еще долгий период реабилитации – массаж, ЛФК и прочие занятия для восстановления двигательной функции.

Напомним, сбор денег на укол для Лизы Краюхиной начался 3 месяца назад. Родители девочки довольно поздно узнали о страшном диагнозе – «спинальная мышечная атрофия». Долгое время доктора считали, что Лизе могут помочь обычные физиотерапевтические процедуры и массаж, но девочка продолжала утрачивать некоторые навыки. К своим полутора годам Лиза уже не двигала ногами.

Деньги на укол Лизе помогали собирать волонтеры, благотворительные фонды, а также звезды – Тимати, Мария Кожевникова. Но еще две недели назад на укол не хватало 130 миллионов. 14 апреля сбор закрыл фонд миллиардера Владимира Лисина – он добавил недостающую сумму и родители тут же выехали в Москву.

Напомним, 20 марта укол «Золгенсма» получила еще одна маленькая девочка из Екатеринбурга. Ане Новожиловой укол поставили в США (ранее в Россию инъекцию не возили, ситуация изменилась из-за пандемии). Девочка чувствует себя хорошо, ее состояние стабильно, она уже может держать в руках игрушки, ее ноги обрели подвижность.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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