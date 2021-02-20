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Суббота, 20 февраля 2021, 12:22 мск

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Шестимесячному Мише Бахтину поставили жизненно необходимый укол за 160 миллионов

Третий свердловский ребенок за последний год получил лечение препаратом «Золгенсма» за 160 миллионов рублей. Шестимесячному Мише Бахтину инъекцию сделали накануне в Москве. Теперь ребенка ожидает долгая реабилитация.

О том, что Миша получил долгожданный укол, сообщают его родители на странице сбора средств в инстаграме. «Золгенсма» ему поставили накануне в центре имени Войно-Ясенецкого в Москве, где малыш вместе с мамой лежит под наблюдением врачей уже несколько месяцев. Миша стал третьим ребенком из Свердловской области с диагнозом «спинальная мышечная атрофия первого типа», который получил самое дорогое лечение в мире. Препарат «Золгенсма», произведенный в США, должен «починить» сломанный ген. Ребенок не пойдет сразу на поправку, но постепенно при реабилитации у него должны восстановиться двигательные рефлексы.

Миша Бахтин стал первым ребенком, кому 160 миллионов рублей собрали в результате запущенной в интернете акции: деньги давали и крупные предприятия, и обычные люди, даже пенсионеры. Сборы для Миши были закрыты в самый канун Нового года, 31 декабря 2020 года.

Сейчас в Свердловской области собирают средства на укол еще для одного ребенка со СМА – Саши Лабутина. Ему уже 2 года, и чем скорее мальчик получит инъекцию, тем больше будет у него шансов на восстановление (ранее укол ставили только до двух лет, сейчас правила изменились – его можно вводить до тех пор, пока ребенок весит менее 13,5 кг). Информация о сборах есть здесь.

Напомним, в 2020 году «Золгенсма» поставили двум девочкам из Свердловской области: Аня Новожилова стала первой – ей инъекцию вводили в США. Лиза Краюхина свое лечение получила уже в России. Сейчас оба ребенка проходят курс активной реабилитации.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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