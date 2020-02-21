В Свердловской области еще одной девочке нужно 160 млн на один укол от смертельной болезни (ФОТО)

В Свердловской области начался сбор средств для лечения спинальной мышечной атрофии у полуторагодовалой Лизы Краюхиной из Заречного. Требуется 160 млн рублей на один укол препарата «Золгенсма», зарегистрированного только в США. Оно применяется только у детей до двух лет, так что времени у родителей совсем мало. Все реквизиты для помощи семье есть в специально созданной группе «ВКонтакте».

Точно такую же сумму – 160 млн рублей – накануне собрали родители другой малышки, пятимесячной Ани Новожиловой из Екатеринбурга. Девочка отправится в США, где ей введут необходимый препарат, о чем вчера вечером сообщила ее мама Светлана. Напомним, что в поддержку Ани в марте в Екатеринбурге должно было пройти два благотворительных концерта.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.02.20

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