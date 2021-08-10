Миллиардер Игорь Алтушкин стал почетным гражданином Екатеринбурга

Гордума Екатеринбурга выбрала нового почетного гражданина города. Им стал глава Русской медной компании и меценат Игорь Алтушкин. Его кандидатуру рекомендовала мэрия и горячо поддержали некоторые депутаты.

За двух других претендентов – гендиректора машзавода Калинина Николая Клейна и скульптора Константина Грюнберга – голосование не проводилось, так как Алтушкин сразу набрал большинство голосов.

Напомним, кандидатуры Алтушкина и Клейна выдвигались в прошлом году, но тогда бизнесмены попросили присвоить звание уважаемому медику в городе. В итоге почетным гражданином Екатеринбурга в 2020 году стал главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

Звание «Почетный гражданин» присваивается за особые заслуги перед Екатеринбургом. Статус дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное медицинское обслуживание в городских больницах. Кроме того, почетные граждане города освобождаются от уплаты местных налогов и оплаты коммунальных услуг, а также имеют право на ежемесячную денежную премию, размер которой определяется думой ежегодно при утверждении бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.08.21

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