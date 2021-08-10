Печальный рекорд: за сутки умерли 24 больных ковидом

За минувшие сутки в Свердловской области скончались 24 человека, больных новой коронавирусной инфекцией. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Общее число жертв болезни составило 4 577 человек.

Кроме того, в регионе остается высоким число больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии. По последнему сообщению оперштаба, таких в регионе насчитывается 836 человек, 511 из них находятся в реанимации, в том числе 420 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 7 182. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выявлено 518 новых случаев заболевания, в том числе 195 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 112 611.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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