Свердловская область находится в седьмом десятке регионов по проценту вакцинированных от коронавируса

Свердловская область находится в списке регионов-аутсайдеров по проценту вакцинированных от коронавируса. Первый компонент прививки получили только 28,5% взрослого населения, это 65-е место среди всех субъектов. При существующих темпах области понадобится более двухсот дней, чтобы привить половину населения – а власти поставили планку в 80%, которой хотят достичь к ноябрю.

Лучше всего с вакцинацией, согласно последней отчетности, которую публикует агрегатор gogov.ru, справляются Чечня (более 60% вакцинированных взрослых), Белгородская область (53,3%), Чукотка (52,8%), Московская область (48,5%) и Тува (44%). В Тюменской области вакцинировано чуть менее 44% взрослых, в ХМАО – 39,5%, в ЯНАО – 36,5%, в Курганской области – 31,2%. У челябинцев процент еще ниже, чем на Среднем Урале – 26,9%.

На этой неделе главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов говорил, что в Свердловскую область поступила большая партия вакцины – 96 тысяч доз, ее уже распределили по мобильным пунктам.

Ежедневная заболеваемость коронавирусом в регионе остается высокой – с конца июля каждый день выявляют более 500 новых случаев. Смертность также ставит рекорды – вчера стало известно о 24 скончавшихся за день.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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