Ушел из жизни первый директор свердловского ТФОМС Борис Чарный

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области сообщает, что сегодня, 10 августа, в возрасте 84 лет скончался первый директор ТФОМС Борис Чарный.

В пресс-службе фонда напомнили, что Борис Чарный возглавил учреждение в 1993 году, ему приходилось работать в условиях дефицита средств, несовершенной нормативной базы и общей экономической неустойчивости. Коллеги Чарного вспоминают, как в отсутствие «живых» денег в середине 90-х директор Фонда организовал систему взаимозачетов, когда лекарства менялись на еду, а еда – на строительные материалы. «Это был единственный способ выжить – расходы на одного застрахованного в системе ОМС в тот момент были примерно в 150 раз меньше, чем сегодня», – говорят в коллективе.

Когда система ОМС немного окрепла, Борис Чарный вместе с первым губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем реализовал уникальные для страны проекты – программы «Мать и дитя», «Интенсивная помощь» «Травма», «Развитие общеврачебных практик» и другие.

Борис Чарный возглавлял ТФОМС Свердловской области до 2007 года. Незадолго до ухода с должности губернатор Эдуард Россель наградил его знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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