Кормящие мамы и аллергики не могут получить медотвод от вакцинации

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали «Новому Дню», где человек, который не может поставить прививку от коронавируса по медицинским показаниям (но должен отчитаться, например, перед работодателем или университетом), может получить справку, в которой будет сказано о медотводе от вакцинации. «Если медотвод связан с обострением хронического заболевания, то такую справку должен выдать лечащий врач, например, у человека обострилась язва – тогда медотвод делает гастроэнтеролог, а если недавно был инсульт – кардиолог», – пояснил агентству руководитель пресс-служб минздрава региона Константин Шестаков.

Также противопоказаны прививки от коронавируса тем, у кого были тяжелые аллергические реакции в прошлом. «Я пришел ставить прививку, стал проходить опросник и честно сказал, что у меня весной был отек Квинке. Меня тут же развернули и сказали, что я могу поставить прививку только после консультации с аллергологом. И он же может дать медотвод, если мне нужна справка для работодателя, а к аллергологу просто не попасть», – сказал «Новому Дню» житель Ачита Сергей.

Кроме того, в инструкциях к российским вакцинам в числе противопоказаний – беременность и лактация. Первым за медотводом порекомендовали обращаться к акушерам-гинекологам, которые ведут беременность, вторым – к участковым педиатрам, которые наблюдают ребенка.

Интересно, что какой-то установленной формы справки нет. «Я пришла к врачу, попросила медотвод. Та сказала – без проблем. Попросила медсестру найти какой-нибудь подходящий бланк, выдала вот такую справку. Слова «медотвод» там нет», – рассказала агентству екатеринбурженка Славяна.

Еще хуже ситуация с кормящими матерями. «Участковый педиатр сказала, что я не являюсь ее пациентом, поэтому она не может мне дать такую справку, а участковый фельдшер сказала, что она не знает, кормлю я еще ребенка или нет. Я ей предложила покормить ребенка при ней, в итоге вообще выяснилось, что надо идти не к фельдшеру, а к врачу и, видимо, уже ему доказывать, что я кормлю ребенка», – рассказала жительница Екатеринбурга Евгения.

Екатеринбурженка Светлана тоже объяснила, что не может добиться медотвода, хотя кормит грудью. «На работу я уже вышла, у нас остались ночные и утренние кормления. На работе надо прививаться или принести справку, что медотвод. Так мне ее не дает никто – говорят, мол, уже выступили, что кормящим можно. Кто при этом выступил – как-то туманно», – рассказала собеседница «Нового Дня».

Отметим, что во временных методических рекомендациях Минздрава России по-прежнему в перечне противопоказаний к вакцинации от коронавируса числятся и беременность, и лактация. Также прививки нельзя ставить тем, у кого обострились хронические заболевания, кто болеет или недавно переболел ОРВИ или другими инфекциями, у кого в анамнезе тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к отдельным компонентам вакцины, а также тем, кому еще не исполнилось 18 лет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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