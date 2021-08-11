Главный эпидемиолог Екатеринбурга объяснил, где кормящим мамам получить медотвод от вакцинации

Кормящие мамы не должны ставить прививку от коронавируса, а медотвод им должен выдать врач-педиатр. Это сегодня в ходе пресс-конференции разъяснил главный эпидемиолог Екатеринбурга, заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики» Александр Харитонов.

«По состоянию того, что вы являетесь кормящей мамой, педиатр должен дать справку, что ребенок у данной мамы нуждается в грудном вскармливании и мама продолжает кормить грудью. В инструкции к любой вакцине прописано: противопоказание – кормление грудью», – прокомментировал Харитонов.

Напомним, на практике с получением медотвода у кормящих матерей возникают проблемы. «Участковый педиатр сказала, что я не являюсь ее пациентом, поэтому она не может мне дать такую справку, а участковый фельдшер сказала, что она не знает, кормлю я еще ребенка или нет. Я ей предложила покормить ребенка при ней, в итоге вообще выяснилось, что надо идти не к фельдшеру, а к врачу и, видимо, уже ему доказывать, что я кормлю ребенка», – рассказывала ранее «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Евгения. Другой екатеринбурженке вообще отказались давать медотвод, сославшись на то, что «кормящим можно».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.08.21

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