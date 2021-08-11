Военные зовут мужчин в мобилизационный резерв: обещают прибавку к зарплате и новых друзей

Свердловской области необходимо до конца 2021 года привлечь более 800 прошедших военную службу мужчин в мобилизационный резерв. Граждан, которые заключат такой контракт, ждут прибавка к основной зарплате, ежемесячные трехдневные занятия и ежегодные месячные сборы.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции и.о. военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков. Он заявил, что увеличение мобилизационного резерва проводится с целью повышения обороноспособности страны и для решения «внезапно возникающих задач», к которым он отнес и природные явления – наводнения, лесные пожары. Пока в резерве Свердловской области более 40 человек, стоит задача кратно увеличить это число.

Заключить контракт о зачислении в мобилизационный резерв могут только мужчины, прошедшие службу в армии, годные по состоянию здоровья, не судимые, не имеющие иностранного гражданства. Установлены и возрастные ограничения в зависимости от воинского звания: для рядовых и сержантов – до 42 лет, лейтенантов и капитанов – до 47 лет, майоров и подполковников – до 52 лет, полковников – до 57 лет.

Контракт заключается с воинской частью сроком на 3 года. Заключивший его гражданин получает ежемесячные выплаты в размере 12% от воинского оклада согласно его должности и званию. На ежемесячных трехдневных занятиях рядовые и сержанты могут заработать 5-6 тысяч рублей, офицеры – 10 тысяч; на ежегодных сборах – 10-30 тысяч и 30-50 тысяч рублей соответственно. Чтобы попасть в резервисты, надо обратиться в военкомат по месту жительства.

Сергей Чирков подчеркнул, что заключение такого контракта позволит гражданам найти новых друзей, ознакомиться с современными видами оружия, повысить квалификацию в своей воинской специальности или получить новую.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.08.21

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