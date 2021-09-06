В России увеличат численность резервистов в армии

Министерство обороны РФ сообщило о планах увеличить число резервистов в российской армии. В настоящее время учения с участием мобилизационного людского резерва проходят под Калининградом.

«В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов», – сообщила пресс-служба военного ведомства. При этом не уточняется, сколько сейчас резервистов в российской армии и на сколько их планируется увеличить.

В Минобороны также добавили, что военные учения с участием резервистов проходят сейчас в Калининградской области. Мероприятие было запланировано в ноябре прошлого года.

Резервистов привлекаются к мероприятиям подготовки вооруженных сил с 2016 года. «Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда, от Заполярья до Крыма, в ходе которых традиционно заслуживают высокой оценки командования», – рассказали в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.09.21

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