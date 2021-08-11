Харитонов: Свердловская область отстает по темпам вакцинации из-за перебоев с поставками

Заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики» Александр Харитонов объяснил, почему в Свердловской области не привито и трети населения, тогда как в некоторых регионах показатель перевалил за 50%. Причины – в перебоях с поставками вакцины и в низких темпах вакцинации в начале лета.

«Я считаю, что на каком-то этапе – май-июнь – мы сбавили темпы. У нас была значительно снижена активность. И тогда прививочные бригады, в ТЦ в прививочных кабинетах были не загружены. Если в июне прививали по 20-30 человек в день в ТЦ, то сегодня количество желающих выросло, не всегда поликлиники с этим справляются. Потому что число пациентов с коронавирусом выросло. Еще одна причина – были перебои с вакциной. Сегодня вакцины достаточно», – прокомментировал Харитонов.

Как ранее сообщал «Новый День», Свердловская область находится в седьмом десятке регионов по проценту вакцинированного взрослого населения. Привито менее 30% жителей, при существующих темпах на вакцинирование 50% потребуется около 200 дней, а власти хотят привить 80% взрослых к ноябрю.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.08.21

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