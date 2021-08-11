В Екатеринбурге не хватает запасов донорской крови

В Екатеринбурге не хватает запасов крови в центре переливания. Как показывает так называемый донорский светофор, в достатке лишь первая отрицательная и четвертая положительная группы. Областная станция переливания крови приглашает доноров.

Донорский светофор работает очень просто: если есть потребность в крови определенной группы и резус-принадлежности, то соответствующая ячейка выделена красным цветом. Если крови недостаточно, но это пока не критично – желтым. А если кровь имеется в достаточном количестве, то она выделена зеленым цветом.

На данный момент в Свердловской области красным цветом обозначены первая положительная, вторая обоих резус-факторов, третья обоих резус-факторов и четвертая отрицательная группы крови.

Как сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь областной станции переливания крови Анфиса Абдуллина, несмотря на отметки в донорском светофоре, дефицита крови и ее компонентов в Свердловской области нет. Красный цвет означает лишь то, что станции необходимо пополнить собственные запасы. Для этого на переливание приглашают доноров.



«Красный цвет не является сигналом опасности, – отметила заведующая отделом заготовки крови и компонентов Елена Таскаева. – Просто в приоритете у нас определенные доноры, а другие могут прийти чуть позже. У нас сформирован постоянный запас всех групп крови, и его, конечно же, необходимо постоянно пополнять».



«Новый День» выяснил, что донорская активность действительно снизилась, однако сотрудники станции переливания крови связывают это с периодом летних отпусков, когда все уезжают на отдых. Запасы крови всегда отслеживают доноры, и сразу приходят, если видят, что ее стало мало.



«В нашем регионе почти 35 тысяч постоянных доноров, – сообщает «Новому Дню» Анфиса Абдуллина. – На их количество не повлиял даже период пандемии, разве что весной прошлого года, когда ввели режим самоизоляции. Но даже эту проблему быстро решили: донорам выслали письменные приглашения, а перевозку организовало «Яндекс.Такси».



Ранее «Новый День» сообщал, что запасы донорской крови снизились из-за массовой вакцинации от ковида, однако Анфиса Абдуллина это опровергла. Период между сдачами крови итак составляет 60 дней, поэтому прививка донорам никак не помешает. Между первым и вторым компонентом вакцины проходит три недели, затем донору нужно выдержать 30-дневный перерыв, а после вновь идти сдавать кровь. Просто нужно распланировать сдачу до вакцинации и сразу после, тогда в запасе будет еще девять дней.

«Те, кто поставили прививку или же переболели, предоставляют уникальный компонент крови – свежезамороженную плазму с антителами к коронавирусу, – поясняют в пресс-службе станции переливания. – Вакцинация не влияет снижение запасов, ведь не все доноры идут на прививку в один день».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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