Запасы донорской крови в России снизились из-за вакцинации от Covid-19

В России возникли проблемы с пополнением запасов донорской крови. На это повлияла массовая вакцинация против коронавируса. Донорам запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой и еще месяц после второго компонента вакцины. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Федерального медико-биологического агентства и на сообщения медиков. Так,

Как отметила директор Центра крови ФМБА София Голосова, летом традиционно наступает «донорское затишье» из-за того, что люди уезжают в отпуск, однако в этом году причиной снижения числа доноров также стала массовая прививочная кампания против Covid-19.

«Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях, – сказала специалист в комментарии изданию. «Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации», – пояснила Голосова.

При этом она отметила, что дефицит компонентов крови на выдачу больницам не фиксируется, однако есть трудности с пополнением запасов. В связи с этим учреждения ФМБА стали вести сбор крови по субботам для работающих доноров. Медики обзванивают постоянных доноров и рассылают им СМС-приглашения, но ситуация «остается тяжелой», констатировала директор Центра крови ФМБА.

Москва, Наталья Петрова

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