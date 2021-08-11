Можно ли привиться иностранным студентам в Екатеринбурге? В разных вузах – разные правила

До заселения в общежития вузов остается около двух недель, и иностранные студенты озаботились вопросом, где и как поставить прививку от коронавируса, поскольку боятся: без вакцины им не дадут место. Оказалось, что в разных университетах – разная политика относительно вакцинации иностранцев. В одних вузах привиться можно без проблем, в других говорят, что по закону сделать это невозможно, и ждут распоряжения федеральных органов.

По данным «Нового Дня», больше всего проблем с вакцинацией возникает у иностранных студентов в Уральском федеральном университете: здесь поставить прививку в медсанчасти пока не получится. Так, гражданка Казахстана Алена рассказала нашему агентству, что и в ректорате, и в деканате ей отказали.

«Мне сказали, что в нашей медсанчасти вакцинируют только по номеру СНИЛС, то есть нужен вид на жительство, – пояснила «Новому Дню» Алена. – Возможно, вопрос решат к сентябрю, и мы тоже сможем поставить прививку без ВНЖ, однако пока никаких гарантий нет. Обещали только в общежитие осенью заселить, пока без прививки».

Также, по словам студентки, прививку можно поставить и в своем государстве. Если, к примеру, все данные впишут в прививочный сертификат, выдадут документ с названием вакцины, датами и печатью медицинской организации, то университет примет это. Однако за пределами вуза этот сертификат может и не работать, так как пока даже у властей нет четкого понимания, как строится система вакцинации.

В пресс-службе УрФУ подтвердили, что в настоящее время активно прививаются только иностранцы с разрешением на временное проживание, видом на жительство. Это и сотрудники вуза, и студенты разных уровней обучения. Сейчас таких привито около 150 человек. «Но всех иностранных студентов мы пока привить не можем. К моменту начала нового учебного года, к приезду обучающихся из-за рубежа ожидается принятие решений (на федеральном и областном уровне), позволяющих вакцинировать и другие категории иностранных обучающихся, в том числе на возмездной основе в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг и договорами добровольного медицинского страхования», – сообщили в пресс-службе УрФУ.

Кстати, такой же вариант недавно предлагал и глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Он говорил, что иностранные студенты с полисами ОМС уже могут привиться при желании, другие могут «пройти вакцинацию за свой счет». «Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать сами вузы. Мы такую рекомендацию сделали», – говорил Фальков на «Эхе Москвы». Однако пока никаких документов по этому вопросу нет.

Впрочем, некоторые вузы уже прививают иностранных студентов. В частности, в пресс-службе Уральского государственного медицинского университета «Новому Дню» сообщили, что желающему поставить прививку при себе необходимо иметь только паспорт. Также студент заполняет анкету и информационное согласие. Сами учащиеся УГМУ подтверждают: проблем с прививками нет – их ставят еще с весны.

«Университет уже проводил добровольную вакцинацию в мае-июне, привиться могли и российские, и иностранные студенты. Потому что без прививки нас могли не допустить до практики в больницы. Сегодня у нас практически нет непривитых студентов, так как практику проходило абсолютное большинство, – сказал «Новому Дню» иностранный студент УГМУ Эндрю. – Поэтому вопросов по общежитию или по обязательной вакцинации у нас даже и не стоит».

Централизованная вакцинация уже активно идет и для иностранных студентов Уральского государственного горного университета. Как сообщил «Новому Дню» президент союза студентов Глеб Куц, прививка добровольная, и нужна в университете в основном для заселения в общежитие. А в пресс-службе УГГУ добавили, что иностранцев будут централизованно прививать при заселении, впрочем, как и россиян. На каком основании вакцину ставят гражданам других государств, в пресс-службе ответить затруднились.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 11.08.21

Расширить бизнес и построить карьеру: зачем люди идут на выборы. / Сегодня ночью над Уралом прольется звездопад – его будет видно даже в городе. / Смертность больных с Covid-19 растет второй день подряд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»