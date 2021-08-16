СНИЛС без российского гражданства: иностранцы из УрФУ нашли способ поставить прививку

Иностранные студенты вузов Екатеринбурга нашли способ поставить прививку в России и получить «штрих-код».

Как ранее писал «Новый День», многие вузы Екатеринбурга вакцинируют студентов, в том числе и иностранных, без страхового свидетельства. Однако некоторые, в том числе и Уральский федеральный университет, пока не решили вопрос с вакцинацией иностранцев и планируют заселять в общежития без прививки, но с ПЦР-тестом, который студенты будут оплачивать сами.

Тем не менее, иностранные студенты УрФУ нашли способ привиться в России.

«Дело не в том, заселят ли меня в общежитие, а в том, что я сама хочу поставить прививку, – сообщает студентка Алена из Казахстана – постоянный комментатор «Нового Дня». – Очень хорошо, что вуз предоставил нам все возможности спокойно жить в общежитии. Однако прививка лично мне нужна не для галочки, а потому что я, во-первых, реально опасаюсь заболеть, а во-вторых, правила стремительно меняются: сегодня без прививки пускают везде, а завтра без штрих-кода и в магазин нельзя будет сходить. Да и слухи о том, что на учебу не пустят, тоже пугают».

Алена сообщила «Новому Дню», что вся проблема в отсутствии СНИЛСа, а его, как выяснилось, иностранец оформить может через Пенсионный фонд РФ.

«Там выдается не сама карточка страхового свидетельства, а только номер, но его вполне достаточно, – сказала Алена. – Я сама только планирую это сделать, но моя подруга, действуя по схеме, получила номер СНИЛСа и уже записалась на прививку. Мы – казахи из УрФУ общаемся между собой и делимся лайфхаками, как не платить за ПЦР. А раз уж вы о нас пишите, беспокоитесь и спрашиваете мнение, значит, наш совет может помочь и другим иностранным студентам».

По словам Алены, для того, чтобы оформить СНИЛС, иностранцу нужен только паспорт, и если записи в нем на иностранном языке, то надо сделать нотариально заверенный перевод. Далее иностранный студент должен зарегистрироваться в системе индивидуального (персонифицированного) учета, это можно сделать в любом территориальном органе Пенсионного фонда РФ, в МФЦ, например, заявление не примут, там СНИЛС делают только граждане РФ. Если обращаешься в Пенсионный фонд лично, то на руки выдается «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета», где и указан номер СНИЛСа.

«Как только получаешь номер, можно идти в ТЦ и ставить прививку, либо же в медсанчать УрФУ и там записываться, – сказала «Новому Дню» Алена.

По данным сайта Пенсионного фонда, наличие номера страхового свидетельства у иностранцев не означает, что человек имеет отношение к пенсионному страхованию, по факту СНИЛС является своеобразным идентификатором личности.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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