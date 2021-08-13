Студентам УрФУ для заселения в общежитие придется сдавать ПЦР-тест

В Уральском федеральном университете изменили правила поселения студентов в общежития.

Ранее «Новый День» сообщал, что места в общежитиях УрФУ будет давать только тем студентам, которые имеют сертификат о вакцинации от ковида или медотвод. Позднее в вузе отметили, что те студенты, которые не могут поставить прививку в силу определенных обстоятельств, например иностранцы, у которых нет СНИЛСа, или несовершеннолетние, смогут заселиться без сертификата о вакцинации.

Сейчас в пресс-службе Уральского федерального сообщили, что если нет сертификата о прививках и медотвода, при заселении необходимо предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа.

«Новый День» спросил у пресс-секретаря университета, нужно ли студентам самостоятельно оплачивать ПЦР-тесты, стоимость которых составляет около полутора тысяч рублей, или же вуз оплатит процедуру.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

«Что вы там курите?» Пост Куйвашева про коноплю взорвал Instagram (ФОТО). / Свердловская область провалилась в рейтинге «цифровой зрелости». / Власти не могут назвать дату начала строительства нового зала филармонии, ради которого снесли жилой дом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»