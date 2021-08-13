ПЦР-тест в УрФУ студенты будут оплачивать сами

Заселение в общежитие УрФУ обойдется дороже обычного: студенты без прививок и медотводов будут платить за ПЦР-тесты сами.

Как уже писал «Новый День», студенты УрФУ, если у них нет прививки и медотвода, смогут заселиться в общежитие, предъявив ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа.

Очевидно, данное правило ввели, чтобы обеспечить заселение тем, кто по какой-то причине не может поставить прививку: иностранцам и несовершеннолетним.

В пресс-службе УрФУ «Новому Дню» сообщили, что пока отрицательный ПЦР-тест нужен только при заселении, далее повторять его не нужно. Оплачивать данную процедуру студентам придется самостоятельно, и это увеличит ежегодные расходы на поселение. Непривитый студент при поселении заплатит более 4000 рублей: 3000 – минимальный взнос за проживание, около 1000 рублей – ПЦР-тест, и около 200-300 рублей – оплата медкомиссии.

Тем не менее, пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский сказал «Новому Дню», что вакцинация в медсанчасти УрФУ бесплатна.

– Меня очень порадовало, что в общежитие можно заселиться без прививки, – сообщает третьекурсница факультета машиностроения Дарья. – Я пытаюсь получить медотвод и прохожу для этого комплексное обследование, к сентябрю бы точно не успела. Если без прививки не дали бы места в общаге, я, конечно, поставила бы ее. А так я могу и здоровьем не рисковать, и в общаге жить за тысячу в месяц».

А вот иностранные студенты совсем не обрадованы: «Говорили, что заселят без прививки, а в итоге нужно платить за тест, – рассказал «Новому Дню» студент электрофака и гражданин Казахстана Илья. – Мы и так за медосмотры платим больше, чем русские студенты».

Тем не менее, у иностранных студентов, которые не могут вакцинироваться из-за отсутствия СНИЛСа, есть возможность не платить за тест. Они могут поставить прививку от ковида в своем государстве, и если это впишут в прививочный сертификат, выдадут документ с названием вакцины, датами прививок и печатью медорганизации – в университете такой вариант примут, однако вне вуза прививку могут счесть недействительной.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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