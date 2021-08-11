Павел Креков: прививать иностранных студентов будут платно

Заместитель губернатора Свердловской области внес некоторую ясность относительно прививочной кампании среди иностранных студентов. Централизованной вакцинации сейчас действительно нет, а когда она будет, прививать граждан других государств будут платно.

«Единый режим вакцинации иностранных граждан пока только вырабатывается. Мы имеем отдельные частные случаи вакцинирования иностранцев, в том числе и студентов. И наверное, они еще будут, эти случаи. Но это не система, – ответил Павел Креков на вопрос «Нового Дня» на брифинге. – Системная вакцинация иностранных студентов, иностранных граждан может быть тогда, когда будет принят соответствующий федеральный режим. Эта вакцинация будет платной для неграждан РФ, должна быть выработана цена и порядок взимания этой платы. Насколько мне известно, выработка соответствующих федеральных документов подходит к концу. Как только мы их получим, можно будет вести разговоры о массовой вакцинации иностранных граждан».

«Новый День» ранее обратил внимание на то, что в некоторых вузах прививки иностранным студентам ставят. А в УрФУ, например, сделать это невозможно: там ждут документов от федеральных инстанций. Иностранных студентов обещали заселить в общежития без прививки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 11.08.21

Суд перенес рассмотрение дела Ковпака о привлечении к ответственности за долги компании. / Власти Свердловской области рассказали, будут ли вводить дистант в школах. / В Свердловской области будет 16 избирательных участков для инвалидов по зрению. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»