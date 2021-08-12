Ни роддомов, ни моргов, ни врачей: губернатору жалуются на катастрофу в здравоохранении на севере Свердловской области (ФОТО)

Жители северных городов Свердловской области жалуются на катастрофическую ситуацию, которая сложилась в муниципалитетаъ с медициной. Врачи бегут из больниц, одно за другим закрываются отделения, на прием к узким специалистам попасть невозможно – люди вынуждены за свой счет ехать в Екатеринбург. В некоторых городах нет ни роддома, ни морга: «Ни родиться, ни умереть», – говорят северяне. Мольбы жителей о помощи пока остаются без ответа.

Губернатор Свердловской области в очередном посте в инстаграме анонсировал скорую поездку на север региона. Евгений Куйвашев обещал посетить Ивдель, Североуральск, Краснотурьинск, Карпинск, Серов, Новую Лялю и попросил жителей написать о главных проблемах в этих городах. Более половины из 200 с лишним комментариев, оставленных северянами, касались ужасающего состояния медицины.

«Новая Ляля – закрыли роддом, закрыли морг, ни родиться, ни умереть. В больнице разруха, как после бомбежки, крыша постоянно бежит. Нехватка специалистов», – пишет житель этого города.

Другой комментатор из этого же города рассказывает, что на вызовы по коронавирусу врачи отказываются приезжать в выходные. Кроме того, в городе плохо организована вакцинация от Covid-19.

Из Ивделя сообщают, что медики из города просто бегут: «Город Ивдель – моя Родина, но что сейчас происходит с городом это большая беда!!! Закрывают больницы, сокращают мед.персонал, люди, чтобы сделать элементарные анализы вынуждены отправляться в близлежащие города, а то и в Екатеринбург. Брошен поселок Бурмантово, люди живут, вернее выживают, без света , связи, не говорю уже о мед.помощи. А какой прекрасный был поселок!!! Помогите, если, конечно, сможете», – обращается один из жителей в комментариях к Евгению Куйвашеву (орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена, – прим. ред.).

Жители Карпинска говорят, что нет узких специалистов. Особенно не хватает детского стоматолога. Из Ивделя сообщают, что тяжелых пациентов везут лечиться в Краснотурьинск за 350 километров, но некоторые просто умирают по дороге.

Но больше всего комментариев поступило из Североуральска, где, по словам жителей, медицина просто развалена.

«Медицинских кадров нету, все они увольняются,и уезжают, так как условий работать нету. Администрация города никак не содействует удержанию врачей в городе. Трамва закралась а у нас город шахтеров, любой горный удар и не успеют довезти до другого города», – пишут комментаторы.

«В ЦГБ Североуральска в июне закрылось травматологическое отделение, уволился последний врач. Сейчас под вопросом закрытия и хирургическое отделение, медики недовольны условием труда и зарплатой, – рассказывают жители Североуральска. – Из-за отсутствия врачей, пациентов возят в соседние города за 60, а то и за 100 км. А второй корпус новой больницы вообще снесли. Также всех заболевших COVID-19 возят в соседние города, потому что в ЦГБ нет коронавирусных коек. Рожениц отправляют в Краснотурьинск, хотя роддом в Североуральске есть, но работать там некому. При этом, когда бригада помощи уезжает, в Североуральске не остается машин скорой. Если, например, случится ЧП в шахте, помочь будет некому, так как они постоянно в разъездах, СИЗЫ(средства индивидуальной защиты) работникам предоставляют, однако не утилизируют их после использования, а стирают и выдают заново. А на вызовы к пациентам ездят только водитель скорой помощи и один фельдшер».

По рассказам горожан, записаться на прием к узкому специалисту невозможно. Талона можно ждать месяцами – и безрезультатно.

«Врачей катастрофически не хватает. Онколог дорабатывает последние дни и уходит. Чтобы поставить химию онкобольным, приходится ждать очередь и ехать в Карпинск или Краснотурьинск?. Помогите моему больному отцу. В онкологии в Екб лежали, отправили по прописке. За 3 месяца так и не получили никакого лечения», – сообщают отчаявшиеся жители.

Кроме медицинских проблем, жители северов сообщают об отсутствии дорог, освещения в городах, закрытых фермерских хозяйствах, отсутствии поезда в Екатеринбург, разрушающихся домах и так далее. Ответов на комментарии жителей со стороны губернатора пока нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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