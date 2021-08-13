Нет врачей, оборудования, нормальных помещений для работы: главы городов рассказали о проблемах медицины в уральской глубинке

Вопрос медицинского обеспечения, несмотря на все попытки властей, связанные с пандемией, решить его, по-прежнему остается для уральцев одним из самых острых. Это показывает как любой соцопрос, так и комментарии в инстаграме губернатора Свердловской области. Жаловаться на отсутствие – низкую доступность – дороговизну медицинской помощи люди головы круглосуточно. И все права на это у них есть – смертность в области остается на высоком уровне, за установлением верного диагноза часто приходится ездить в Екатеринбург либо в ближайшие города и так далее.

«Новый День» уже сообщал об очередном всплеске жалоб уральцев. В частности, жители северных территорий писали о своих проблемах в инстаграм Куйвашеву – в очередной и, наверняка, не последний раз. Корреспондент агентства связалась с мэрами северных территорий и выяснила, что они сами думают о медицинской помощи своему населению, которое, отметим, пойдет голосовать на выборах уже в сентябре.

Глава Краснотурьинского городского округа Александр Устинов сообщил «Новому Дню», что ситуация со здравоохранением в городском округе стабильна, не хватает только узких специалистов: «Неврологов, кардиологов, к окулисту вообще не попасть. Но мы над этим работаем, – говорит Александр Юрьевич. – Заключили договор со студентами медицинского университета, и восемь из них после выпуска придут работать к нам в больницы».

В округе привито около 30% населения, там функционируют два пункта вакцинации от коронавируса и один ковидный госпиталь, в котором сейчас занято 48 мест из 60. Острой нехватки медперсонала, по словам главы, нет, даже приехал один врач из Екатеринбурга – руководить ковидным госпиталем.

А вот в Верхотурье медперсонала катастрофически не хватает. «Работают абсолютно самоотверженно, без отпусков», – рассказал «Новому Дню» глава Верхотурского городского округа Алексей Лиханов. На вакцинацию не записывают заранее, в пунктах сохраняется формат живой очереди. Из-за этого иногда можно постоять в «пробке», но по выходным мобильный пункт вакцинации выезжает в малые поселения городского округа. Сейчас в Верхотурском городском округе привит 31% от общей численности населения. В целом ситуация со здравоохранением в городском округе стабильна: хватает препаратов, организована транспортировка тяжелых больных в Серов. Однако, по словам главы, помимо увеличения штата медицинского персонала, в округе не помешало бы обновить оборудование и, в перспективе, само здание больницы.

«Наш больничный корпус 70-х годов, – сказал «Новому Дню» Алексей Лиханов. – Там все вместе: и прием больных, и терапия, и прививочный пункт. У нас, конечно, есть оборудование, которого, возможно, нет в других городских округах, но все же хотелось бы современное больничное здание, чтобы людям было комфортно переносить свое состояние. К тому же скоро выборы, и кто-то из депутатов высказывал идею отремонтировать нашу больницу».

Глава Нижнетурьинского городского округа Алексей Стасёнок сообщил «Новому Дню», что у них, как и в остальных городских округах, нехватка медицинского персонала и соответственно большая нагрузка на врачей. Всех ковидных пациентов округ отправляет в госпиталь в Нижнем Тагиле. Однако собеседник агентства отметил, что если бы ковидный стационар открыли в Нижней Туре, то местной больнице выделили бы деньги на ремонт, а медперсонал получил бы прибавку к зарплате.

Во всех городских округах, с главами которых пообщалась корреспондент «Нового Дня», наблюдается нехватка медицинского персонала и денежных средств на ремонт. Но при этом каждый глава проговорил слово «стабильно», а на вопрос, все ли у них хорошо, отвечал: «Совсем хорошо никогда быть не может».

«Новый День» продолжает ждать комментариев от глав Североуральского, Ивдельского и Новолялинского городских округов – тех, на состояние медицины в которых больше всего жаловались свердловчане губернатору.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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