Управление делами губернатора на фоне пандемии потратило 9 миллионов на сувениры

Управление делами губернатора Свердловской области продолжает тратить бюджетные деньги на сувенирку для протокольных мероприятий – несмотря на то, что в пандемию приходится отменять многие мероприятия, а границы долгое время вообще были закрыты. С начала распространения коронавируса подчиненные Евгения Куйвашева потратили на малахитовые шкатулки, чайные пары и расписные подносы более 9 миллионов рублей. Из них в этом году – около 3,5 млн.

Очередную заявку на поставку сувениров для проведения протокольных мероприятий управление делами губернатора опубликовало на днях: чиновникам требуются шкатулки с ручкой и лупой из малахита и долерита, всего 25 изделий стоимостью 780 тысяч рублей. Место поставки – правительство Свердловской области. В середине мая проводились сразу две закупки. Согласно одной, правительство будет дарить высоким гостям камни в обрамлении: горный хрусталь, турмалин, аметист, тигровый глаз, сердолик, яшма, малахит, кальцит и амазонит, сформированные в виде скалы на подставке из малахита, высота всего изделия – 25 сантиметров. Пять таких поделок должны быть упакованы в шкафчик из красного дерева, еще восемь – в картонную коробку. Обошлись камни в полмиллиона рублей. Чиновники в этом году также закупали металлических медведей на малахитовой подставке («скульптурное изображение создает впечатление неспешного расслабленного движения животного»), латунные фигурки горного мастера с тачкой, наполненной природными камнями, и сувениры «Погрузчик» – это модель фронтального погрузчика с ковшом на платформе, в ковше находятся камни. На них ушло более миллиона.

В прошлом году самый дорогой заказ был размещен за сутки до начала локдауна – правительство опубликовало заявку на 2,5 миллиона рублей. В техзадании – две тысячи наборов с медалями и брошюрами «Вклад городов Свердловской области в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Порядка полумиллиона рублей ушло на подносы с художественной росписью. Темы рисунков – реки и озера, березы, заснеженные деревья, проталины с растительностью и другие уральские пейзажи. Также закупались минералогические горки, фигурки горного мастера, шкатулки из малахита, скульптуры «Медведь» – судя по всему, большим разнообразием подарки от свердловского губернатора не отличаются. Более миллиона рублей за полтора года ушло на цветочные композиции для протокольных мероприятий.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

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