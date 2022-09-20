Управление делами губернатора купило сувенирку почти на миллион рублей

Управление делами губернатора Свердловской области покупает сувенирную продукцию на сумму в 995,5 миллиона рублей. Накануне определился поставщик – это ИП Константин Моисейкин. Он регулярно поставляет свердловским чиновникам сувениры – собственно, госконтракты он получает с 2018 года, заработал на них 11 миллионов и все они без исключения связаны с управлением делами губернатора, правительством Свердловской области или представительством в Москве.

Этот предприниматель был единственным, кто заявился на участие в аукционе, никаких торгов не было, за работы бюджет заплатит максимально возможную сумму.

В качестве сувенирной продукции управделами заказало традиционный набор: «Минералогическая горка большая», «Минералогическая горка средняя», «Горный мастер с тачкой» и «Погрузчик». Все выполнено из натуральных поделочных камней, символизирующих Урал: горный хрусталь, аметист, яшма, малахит, турмалин.

Всего заказывается 55 изделий. Все сувениры должны поставить в здание правительства области до конца этого года.

Добавим, областное правительство регулярно закупает сувениры из яшмы, малахита и других камней, в числе других «любимых» подарков губернатора – шкатулки, чайные пары и расписные подносы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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