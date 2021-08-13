За сутки в Свердловской области скончались 28 больных с Covid-19

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 28 случаев смерти больных Covid-19. Такого высокого показателя не было ни разу с начала пандемии. Общее число умерших от коронавируса в Свердловской области – 4 654.

Состояние 801 госпитализированного оценивается как тяжелое, 521 из них находится в реанимациях, в том числе 414 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 6912. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно, сообщает оперштаб региона.

Кроме того, за сутки в Свердловской области зарегистрировано 525 новых случаев заболевания ковидом, в том числе 135 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 114 180.

Как уже сообщал «Новый день», ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков объяснил рост смертности больных коронавирусом распространением более опасного штамма «дельта». «Сейчас форма ковида более опасная, потому что вызывает достаточно серьезную кислородную зависимость у пациентов. Смертность растет не только в Свердловской области, но и в целом по России и в мире», – заявил он на брифинге 11 августа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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