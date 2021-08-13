Старинный особняк на ВИЗе обносят забором: бывший памятник архитектуры начал разваливаться (ФОТО)

В Екатеринбурге огораживают забором особняк на Мельникова, 14. Когда-то домик был памятником архитектуры, но затем этого статуса лишился. Перед Чемпионатом мира по футболу – 2018 мэрия выкупила здание у бизнесмена, который не хотел его продавать. Якобы дом мог помешать благоустройству гостевого маршрута. С тех пор особняк пустует и разваливается. По словам местных жителей, не так давно у него частично провалилась крыша.

Как передает корреспондент «Нового Дня», забор вокруг особняка на Мельникова, 14, начали возводить сегодня. Рабочие поясняют, что, наверное, здесь будут ремонтировать крышу, но точно сказать не могут. Старые листы железа частично сорвало во время недавних гроз с штормовым ветром, рассказывают местные жители. В целом здание находится в не очень хорошем состоянии. Окна разбиты, внутри валяются бутылки и мусор, со стен обсыпается штукатурка.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга, на балансе которой находится здание, «Новому Дню» обещали предоставить информацию в понедельник, 16 августа.

Согласно информации из открытых источников («Википедия»), особняк на Мельникова, 14, был построен столетие назад – в 1923 году. Дом является типичным образцом жилой постройки поселка Верх-Исетского завода в традициях эклектики в формах кирпичного стиля конца XIX века. По данным архива, дом сначала принадлежал Петру Яркину, затем в нем размещались коммуналки. В июле 2007 года земля под домом была передана ЗАО АСЦ «Правобережный» под застройку многоэтажных жилых домов. А в декабре 2013 года МУГИСО внесло дом в перечень выявленных объектов культурного наследия народов регионального значения. Однако уже в 2015 году здание было исключено из перечня на основании повторной экспертизы.

Тогда же в Екатеринбурге активно готовились к проведению чемпионата мира по футболу, по улице Татищева тянули трамвайную ветку. Особняк, находящийся на границе с Татищева, мог помешать. И здание выкупили у бизнесмена Дмитрия Овсянникова, с тех пор оно на балансе муниципалитета.

По словам жителей ВИЗа, с тех пор как здание было опечатано приставами, там ничего не происходит. Особняк стоит и разрушается. В нем ни разу за все эти годы не делали ремонт.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

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