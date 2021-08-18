Известные архитекторы просят мэра Екатеринбурга публично объяснить причины сноса особняка на Мельникова

Известные архитекторы и общественники написали открытое письмо мэру Екатеринбурга Алексею Орлову и губернатору области Евгению Куйвашеву с просьбой публично проанализировать инцидент со сносом старинного особняка на улице Мельникова, который когда-то был памятником архитектуры. Кроме того, власти просят провести анализ состояния историко-культурного наследия Екатеринбурга и разработать системный подход к его потенциалу и развитию.

Открытое письмо подписали более 120 человек, в том числе бывший главный архитектор, а ныне руководитель архитектурного бюро Archinform из Екатеринбурга Тимур Абдуллаев, историк и краевед Евгений Бурденков, промышленный дизайнер, член правления Свердловского отделения Союза дизайнеров России Алексей Быков, архитектор, руководитель проектного бюро R1.Lab Евгений Волков, архитектор-реставратор высшей категории, член Союза реставраторов России Дмитрий Демин и многие, многие другие: жители города, врачи, журналисты и так далее.

«Здание находилось в муниципальной собственности и было снесено в праздничный день, без какого-либо информирования общественности. Ни до, ни после сноса от администрации города не было содержательных комментариев, объясняющих, зачем снесли этот дом. Более того, месяц назад чиновники администрации сообщали, что планов по сносу дома нет, – говорится в обращении. – Данный инцидент демонстрирует, что в Екатеринбурге отсутствует стратегия сохранения культурного наследия. Стратегия должна содержать анализ состояния и потенциала использования объектов, в том числе и не поставленных на государственную охрану. В настоящее время действия региональных и муниципальных органов не скоординированы и часто направлены не на сохранение и использование культурного наследия, а на его разрушение».

От властей просят провести публичный анализ инцидента со сносом дома на Мельникова. Для этого нужно организовать встречу с представителями администрации города, управления охраны памятников, профессиональных сообществ и общественных организаций. Кроме того, мэрию и область просят провести анализ состояния историко-культурного наследия Екатеринбурга и разработать системный подход.

Напомним, в минувшую пятницу столетний дом на Мельникова, 14, обнесли заборами. А уже в субботу, 14 августа, когда Екатеринбург отмечал День города, особняк снесли. По данному факту начала проверку прокуратура. В мэрии же пояснили, что дом был в аварийном состоянии, строить на его месте ничего не планируют.

Особняк был построен в 1923 году, сначала принадлежал Петру Яркину, затем в нем размещались коммуналки. В июле 2007 году земля под домом была передана ЗАО АСЦ «Правобережный» под строительство многоэтажных жилых домов. А в декабре 2013 года МУГИСО внесло дом в перечень выявленных объектов культурного наследия народов регионального значения. Однако уже в 2015 году здание было исключено из перечня на основании повторной экспертизы.

До 2018 года зданием владел бизнесмен Дмитрий Овсянников, а в период подготовки к ЧМ администрация его выкупила. Якобы дом мог помешать благоустройству гостевого маршрута. С тех пор особняк пустовал и разваливался.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 18.08.21

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