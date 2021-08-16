Дом был в аварийном состоянии: в мэрии объяснили, почему снесли старинный особняк на ВИЗе (ФОТО)

В мэрии Екатеринбурга объяснили снос старинного здания на Мельникова, 14 его аварийным состоянием. Застраивать освободившийся участок пока не планируют.

«Специалистами, которые проводили экспертизу здания, выдано заключение о его аварийном состоянии, поэтому принято решение о сносе. Никаких планов на этот участок пока нет», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе городской администрации.

Прокуратура Верх-Исетского района при этом уже начала проверку в связи со сносом старинного особняка. Специалисты запросили сведения по дому в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и мэрии. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в пятницу столетний дом на Мельникова, 14 обнесли забором. Но тогда мэрия никак не прокомментировала, зачем это сделано. А в субботу здание снесли. Особняк был построен в 1923 году, сначала принадлежал Петру Яркину, затем в нем размещались коммуналки. В июле 2007 году земля под домом была передана ЗАО АСЦ «Правобережный» под строительство многоэтажных жилых домов. А в декабре 2013 года МУГИСО внесло дом в перечень выявленных объектов культурного наследия народов регионального значения. Однако уже в 2015 году здание было исключено из перечня на основании повторной экспертизы.

До 2018 года зданием владел бизнесмен Дмитрий Овсянников, а в период подготовки к ЧМ администрация его выкупила. Якобы дом мог помешать благоустройству гостевого маршрута. С тех пор особняк пустовал и разваливался.

Снос дома, особенно в День города, вызвал шквал гневных постов в соцсетях.

«Такого дна в Екатеринбурге, пожалуй, ещё не было. Сносить в День города ценный архитектурный исторический объект – это серьёзная заявка об отношении к культуре города.

Проходящие мимо люди просто в шоке. Смысл сноса действительно не понятен, ещё в июле никаких планов застройки этого маленького пятачка не было. Сколько их осталось в нашем городе прекрасных домов из лекального кирпича на тёсанном гранитном цоколе... сколько их, не переживших варварство», – написала известная в Екатеринбурге общественница Марина Сахарова.

А председатель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин рассказал, что занимался спасением этого особняка с 2013 года. В том числе, пытался оспорить экспертизу, по которой с дома сняли статус памятника архитектуры и признали типовым объектом. Олег Букин нашел сведения, которые обосновывали ценность дома как важного архитектурного объекта.

«Это не типовой проект, а авторский и очень своеобычный. И дело не только в элементах модерна. Наличие оконных проемов разных конфигураций (прямоугольных и с полуциркульными завершениями) и размеров в уровне одного и того же этажа – это что-то если не уникальное, то редкое. Обычно ведь как было: первый этаж – прямоугольные окна, второй – с лучковыми завершениями (или полуциркульными) и большими по размеру, а если один этаж, то проемы одинаковые. А тут совершенно иначе», – написал Букин на фэйсбуке.

Он считает, что спасать здание надо было не только путем присвоения ему статуса памятника. Дом нужно было отдать под общественные пространства. Но этого никем сделано не было. И сейчас дом снесен.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

На складе авиационного завода горела мебель. / На Средний Урал вернулась жара. / Кандидаты в Госдуму встретятся на дебатах в прямом эфире. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»