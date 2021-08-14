Старинный особняк на ВИЗе сносят (ФОТО)

В Екатеринбурге в эти минуты сносят старинный особняк на Мельникова, 14. На месте работает экскаватор, территория огорожена, но за нее заходят местные жители – некоторые снимают происходящее и возмущаются. На место приезжала полиция, они посмотрели документы у подрядчика и уехали. Сами рабочие ничего конкретного сказать не могут, поясняют, что их наняли, но они не знают, что это за объект. О том, что территорию около здания огородили, «Новый День» писал накануне, в администрации города обещали предоставить комментарий в понедельник – видимо, накануне Дня города в мэрии не захотели говорить о разрушении здания с историей.

Дом на Мельникова, 14 был одним из старейших на ВИЗе, его построили в 1923 году. начала принадлежал Петру Яркину, затем в нем размещались коммуналки. В июле 2007 года земля под домом была передана ЗАО АСЦ «Правобережный» под застройку многоэтажных жилых домов. А в декабре 2013 года МУГИСО внесло дом в перечень выявленных объектов культурного наследия народов регионального значения. Однако уже в 2015 году здание было исключено из перечня на основании повторной экспертизы.

До 2018 года зданием владел бизнесмен Дмитрий Овсянников, н в период подготовки к ЧМ администрация его выкупила. Якобы дом мог помешать благоустройству гостевого маршрута. С тех пор особняк пустует и разваливается. По словам местных жителей, не так давно у него частично провалилась крыша.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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