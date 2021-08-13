Архивы «Нового Дня» о неудачной шутке Благодатковой

13 августа 2018 года администрации Екатеринбурга пришлось извиняться за шутку председателя комитета благоустройства Тамары Благодатковой. Во время пресс-тура по набережной Исети чиновница и пришедшие пообщаться с ней журналисты наткнулись на спящего у памятника Малышеву бездомного. Благодаткова пошутила, что мужчина, очевидно, находит городскую среду Екатеринбурга вполне комфортной. Интересное замечание, учитывая должность спикера.

...Хотя известный факт: Тамара Сайдалиевна может и не такое.

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

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