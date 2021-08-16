Кандидаты в Госдуму встретятся на дебатах в прямом эфире

Сегодня в Доме правительства проходит жеребьевка между кандидатами в Госдуму и заксо по распределению бесплатного эфирного времени на теле- и радиоканалах и печатных площадей в газетах.
Перед началом жеребьевки представители телеканалов сообщили, что, как и в прежние годы, кандидаты должны участвовать в дебатах. На ОТВ и 4 канале дебаты будут проходить в прямом эфире с участием двух-трёх кандидатов.
Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семён Саливанчук
Екатеринбург. Другие новости 16.08.21
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