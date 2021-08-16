На складе авиационного завода горела мебель

На заводе гражданской авиации горел склад с мебелью, пожарные не допустили огонь до емкостей с топливом и газом.

Вчера поздним вечером на территории Уральского завода гражданской авиации по адресу ул.Бахчиванджи, 2г произошел пожар. Горел склад с мебелью, огонь распространился на площади в 200 квадратных метров.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, между сообщением о пожаре и его локализацией пожарными прошло всего полчаса. А еще через 12 минут пожарные потушили огонь.

Возгорание устраняли 18 пожарных, использовалось 6 машин. Во время пожара и его ликвидации никто не пострадал. О причинах пожара пока не сообщается.

«Новый День» связался с Уральским заводом гражданской авиации, чтобы выяснить какой ущерб понесла компания, и с какими причинами связывает пожар руководство. Пока ответа не поступало.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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