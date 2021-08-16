«Ущерб незначителен», – на заводе гражданской авиации рассказали о пожаре

Уральский завод гражданской авиации прокомментировал ситуацию с пожаром.

«Новый День» писал, что вчера на территории завода горел склад мебели, пожар распространился на 200 квадратных метров.

В пресс-службе Уральского завода гражданской авиации «Новому Дню» сказали, что пожар, а соответственно и ущерб, были незначительными. По словам начальника отделения пожарной безопасности УЗГА, огонь перекинулся только на склад, но не задел ни один находящийся рядом объект площадки Кольцово. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

«Предприятие работает в обычном режиме, в настоящее время проводится расследование причин пожара», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

Сад на площади 1905 года закрыли для посетителей (ФОТО). / Академический отметил День города концертом известного рэпера и розыгрышем призов (ФОТО, ВИДЕО). / Дмитрий Ионин отказался от выборов по Березовскому округу. Причины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»