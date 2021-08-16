Действующие депутаты Госдумы пропустили жеребьевку по распределению телеэфира

Ни один действующий депутат Госдумы, баллотирующийся на новый срок полномочий, не приехал сегодня на жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на государственных телеканалах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», не явились и большинство других кандидатов по одномандатным округам. Тянуть за них конверты с временем выхода в эфир пришлось членам избиркома и доверенным лицам.

Отметим, что агитация в СМИ начнется уже 21 августа.

Результаты жеребьевки будут утверждены постановлением областного избиркома 18 августа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

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