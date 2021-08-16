Отвергнутый мужчина проник к возлюбленной через окно и убил соперника

В Чкаловском районе Екатеринбурга будут судить мужчину 1993 г.р., которого обвиняют в убийстве нового сожителя его бывшей девушки. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в дом возлюбленной обвиняемый проник ночью в начале мая, через окно. Девушка и ее новый друг спали, и тогда, по версии следствия, злоумышленник убил соперника. Обвиняемому грозит вплоть до 15 лет лишения свободы. До суда обвиняемый будет находиться в СИЗО.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых поведал подробности любовной драмы. По его словам, ранее не судимый местный житель после задержания эмоционально рассказал сыщикам уголовного розыска, что очень сильно любит свою бывшую девушку, которая бросила его ради другого. К убийству соперника обвиняемый готовился неделю и купил в оружейном магазине огромный нож, как у главного героя фильма «Рэмбо». «Первые удары колюще-режущим предметом угодили не в сердце, поэтому у потерпевшего ещё остались силы, чтобы оказать сопротивление. Но многочисленные раны всё равно оказались смертельными. К удивлению сыщиков, дама сердца даже не проснулась в момент совершения убийства. Её разбудил сам нападавший, который тут же потребовал, чтобы та быстро собиралась и следовала за ним. Пара ретировалась в одну из квартир посёлка Мичуринский в надежде там «залечь на дно». Однако женщина на следующий день стала уговаривать кавалера, что не сможет жить с ним после случившегося, и убедила его добровольно рассказать в полицию о ЧП, что тот покорно и сделал. Представители МВД, проверив адрес, действительно нашли тело скончавшегося мужчины», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

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