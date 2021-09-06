российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 сентября 2021, 09:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Ревнивый уралец получил 8,5 лет за жестокое убийство соперника

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор молодому человеку, который из ревности убил друга своей бывшей девушки. Преступнику назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, убийца прожил с девушкой несколько лет, но потом она рассталась с ним и начала встречаться с другим мужчиной. Чтобы отомстить, молодой человек купил в оружейном магазине нож. Ночью в начале мая он влез в окно квартиры, где спали его бывшая девушка и ее новый друг, и зарезал соперника.

«Задержанным оказался местный ранее не судимый житель, – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых. – Сыщикам уголовного розыска он рассказал душещипательную историю о том, как сильно любит даму, которая ушла к другому. К тяжкому преступлению он готовился неделю. С этой целью в оружейном магазине приобрел огромный нож, как у главного героя фильма «Рэмбо». Первые удары колюще-режущим предметом угодили не в сердце, поэтому у потерпевшего еще остались силы, чтобы оказать сопротивление. Но многочисленные раны все равно оказались смертельными. К удивлению сыщиков, дама сердца даже не проснулась в момент совершения убийства». Однако потом именно женщина убедила мужчину пойти в полицию с чистосердечным признанием.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

Мэрия Первоуральска откажет Пумпянскому в участке под гигантскую свалку промотходов. / В Краснолесье вместо бетонных плит построят нормальную дорогу (ФОТО). / В Белоярском районе снова закроют движение по федеральной трассе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Отвергнутый мужчина проник к возлюбленной через окно и убил соперника

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,