Ревнивый уралец получил 8,5 лет за жестокое убийство соперника

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор молодому человеку, который из ревности убил друга своей бывшей девушки. Преступнику назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, убийца прожил с девушкой несколько лет, но потом она рассталась с ним и начала встречаться с другим мужчиной. Чтобы отомстить, молодой человек купил в оружейном магазине нож. Ночью в начале мая он влез в окно квартиры, где спали его бывшая девушка и ее новый друг, и зарезал соперника.

«Задержанным оказался местный ранее не судимый житель, – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых. – Сыщикам уголовного розыска он рассказал душещипательную историю о том, как сильно любит даму, которая ушла к другому. К тяжкому преступлению он готовился неделю. С этой целью в оружейном магазине приобрел огромный нож, как у главного героя фильма «Рэмбо». Первые удары колюще-режущим предметом угодили не в сердце, поэтому у потерпевшего еще остались силы, чтобы оказать сопротивление. Но многочисленные раны все равно оказались смертельными. К удивлению сыщиков, дама сердца даже не проснулась в момент совершения убийства». Однако потом именно женщина убедила мужчину пойти в полицию с чистосердечным признанием.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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