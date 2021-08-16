Сад на площади 1905 года закрыли для посетителей (ФОТО)

Сад на площади 1905 года, разбитый для ландшафтного фестиваля «Атмосфера», закрыли для посетителей. Оказалось, флора не выдержала наплыва желающих – трава, по которой ходили, на которой лежали и сидели горожане, пожухла, деревья повяли, и сейчас садовники приводят в чувство зеленые насаждения. Сад обещают снова открыть уже сегодня вечером.

За выходные на площади 1905 года побывали почти 30 тысяч человек, сообщили организаторы фестиваля. Весь уикенд стояла жара, что, конечно, не добавило здоровья растениям, которые, по сути, находятся в одном гигантском горшке – на площади.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

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