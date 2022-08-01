На площади 1905 года начали монтировать зеленый сквер (ФОТО)

В Екатеринбурге на площади 1905 года начался монтаж зеленого сквера для фестиваля ландшафтного дизайна «Атмосфера».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего на площадку завезут свыше 300 кубометров земли, 40 крупных деревьев, 400 кустарников и более 2,5 тысяч квадратных метров газона. Открытие фестиваля запланировано на 12 августа. Любоваться конкурсными садами горожане смогут до 20 августа.

Тема фестиваля в этом году – «Зеленые истории нашего города». У каждого из семи районов города есть своя часть экспозиции и свой атмосферный сад. На площадке посетителей ждут лекции, посвященные уходу за растениями и ландшафтному дизайну от отечественных и зарубежных экспертов, ежедневные вечерние концерты, читальный зал под открытым небом. В этом году организаторы решили провести постоянный обмен растениями: каждый может принести свои комнатные или садовые цветы и поменяться ими с другими гостями мероприятия. Своп саженцев будет проходить в специальной зоне во все дни проведения фестиваля. 18 августа всех желающих приглашают на букроссинг, в один из дней пройдет «пенная вечеринка», также запланированы экскурсии по садам, различные мастер-классы для детей и взрослых. Подробную программу ищите в соцсетях или на сайте фестиваля. Цветом года выбран пантон Very Peri (фиолетово-синий).

Напомним, в прошлом году сад на площади вскоре после открытия на день закрыли для посетителей. Флора не выдержала наплыва желающих – трава, по которой ходили, на которой лежали и сидели горожане, пожухла, деревья повяли, и садовникам пришлось приводить в чувства зеленые насаждения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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