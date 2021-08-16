Среди эвакуированных под Анапой детей свердловчан нет

Среди детей, которых эвакуировали из подтопленных во время наводнения лагерей в Анапе, нет свердловчан. Все школьники, которые организованно отдыхали на Черном море, уже вернулись на Средний Урал.

Об этом «Новому Дню» сообщили в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. В этом году на «Поезде здоровья» несколько десятков школьников выезжали в лагеря Анапы в три смены, но последняя закончилась в начале августа.

Как ранее писало наше агентство, в Анапе, Темрюкском и Славянском районе около тысячи детей эвакуировали из пяти детских оздоровительных лагерей. В зоне подтопления в связи с ливнями и наводнениями оказались «Огонек», «Ровесник», «Северянка» и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

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