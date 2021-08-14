«Существует вероятность смерчей»: в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

В Краснодарском крае с 15 по 16 августа прогнозируется серьезное ухудшение погодных условий. Как говорится в сообщении МЧС, ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду.

Вместе с тем на участке от Анапы до Магри существует вероятность формирования смерчей над Черным морем. На малых реках и водотоках бассейна р. Кубань, на юго-восточной территории края, реках Черноморского побережья и реках республики Адыгея ожидаются подъёмы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

Как сообщал «Новый День», в 14-ти муниципальных образованиях Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, штормовым ветром до 25 метров в секунду и формированием смерчей. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, действие циклона прогнозируется до утра 16 августа с выпадением осадков до 140 мм.

Как сообщил губернатор Краснодарского края, от проливных дождей сильнее всего пострадали Анапа, а также Крымский и Темрюкский районы. По его словам, людей из этих районов эвакуировали в пункты временного размещения. Для откачки воды и ликвидации последствий ливня «задействовано максимальное количество людей и техники».

По данным МЧС на 07:00 14 августа, в результате ненастья подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовых территорий в 19 населенных пунктах и участок краевой автомобильной дороги. Вместе с тем произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах – без электричества остается 108 тысяч человек. Проведена эвакуация 989 детей из 5 детских лагерей в безопасную зону на период прохождения циклона.

Краснодар, Светлана Антонова

Краснодар. Другие новости 14.08.21

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