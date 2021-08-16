Куйвашев рассказал, когда область газифицируют на 90%

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время поездки на север области заявил, что в регионе начинает действовать масштабная программа социальной газификации, под действие которой попадают 220 тысяч домов по всей территории Среднего Урала. Проект был анонсирован после того, как президент России Владимир Путин потребовал от регионов обеспечить газом те домовладения, которые находятся рядом с газопроводами, – причем бесплатно. Прежде близкое расположение «трубы» не гарантировало недорогого присоединения к ней, напротив, от людей требовали десятки и даже сотни тысяч рублей. Сейчас же дотянуть газ до участка можно будет бесплатно.

Чтобы это сделать, нужно подать заявку и подготовить дом к подключению. Свердловчане пока скромничают – к примеру, в Серове подали всего 54 заявки. Всего же в плане-графике на подключение в первом этапе значатся 64 тысячи жилых домов, то есть 33% от всего объема. Расчеты делали на основании опроса жителей и данных, которые предоставляли муниципалитеты.

Добавим, что на подключение всех попадающих в программу домов уйдет порядка 46 млрд рублей. Программа будет бессрочной, но к 2030 году, по сообщению Евгения Куйвашева, газом должно быть обеспечено 90% жилого фонда в регионе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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