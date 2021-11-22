Заксо просит увеличить расходы на газификацию до 500 млн рублей

Расходы на газификацию частных домов в Свердловской области необходимо увеличить до 500 млн рублей в год. Такое мнение высказала рабочая группа заксобрания по ЖКХ в рамках работы согласительной комиссии по проекту бюджета-2022.

Председатель рабочей группы Валентин Лаппо напомнил, что президент Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах бесплатную подводку газа до границ домовладений, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, сообщили в пресс-службе заксо.

Депутаты рекомендовали согласительной комиссии увеличить финансирование проектов капитального строительства газопроводов муниципального значения до 500 млн рублей. Также они рассмотрели вопрос о финансирования пилотных проектов по подключению удаленных от магистральных сетей населенных пунктов к базам сжиженного природного газа.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре начали действовать новые правила подключения участков россиян к газораспределительным сетям. Бесплатная догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Подвести газовую трубу к участку смогут граждане, которые планируют использовать топливо для личных, семейных и домашних нужд.

Позже губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что на подключение всех попадающих в программу домов потребуется порядка 46 млрд рублей. Программа будет бессрочной, но к 2030 году, по сообщению Евгения Куйвашева, газом должно быть обеспечено 90% жилого фонда в регионе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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