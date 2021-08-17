Жители Химмаша жалуются на запах серы и обвиняют в этом «взрыв на Рудном»

Жители екатеринбургского микрорайона Химмаш ночью почувствовали резкий неприятный запах и связали его с происшествием в поселке Рудный, где, по данным некоторых СМИ, произошел взрыв.

Пользователи сообщества «Химмаш. Екатеринбург» в контакте пишут, что неприятный запах от очистных сооружений здесь не новость, но поздно вечером 16 августа он изменился. Жители Химмаша связали это с ЧП в промзоне расположенного неподалеку поселка Рудный.

В пресс-службе ГУ МЧС «Новому Дню» рассказали, что вчера в 20:50 в ведомство поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны Рудного. Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области. После замера проб воздуха, предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Информацию о взрыве в ГУ МЧС опровергли.

Специалисты Южного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области тоже выехали ночью на место ЧП. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе учреждения, эксперты отобрали пробы воздуха у ближайших к промзоне жилых домов. Превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота и серной кислоты не выявлено.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщил, что в понедельник вечером в промзоне поселка Рудный произошел взрыв, затем – выброс газов, и облако с серным запахом накрыло дачный поселок вблизи промзоны.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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