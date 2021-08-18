«Нештатная ситуация была, угрозы населению нет», – Алексей Орлов рассказал о происшествии в Рудном

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на брифинге с журналистами прокомментировал происшествие в пригородном поселке Рудный, где жители жаловались на резкий химический запах с местного предприятия. Облако неопознанного газа дошло до Химмаша и держалось там несколько часов.

«Там была некая нештатная ситуация, но она не представляет угрозы населению. Вчера мне об этом доложили. Все замеры проведены, опасности нет. Может ли повториться такая ситуация? Думаю, что нет. Но необходимо соблюдать меры безопасности, которые связаны с технологией. Естественно, выводы будут сделаны, контрольные службы все работают. Я считаю, все в штатном режиме», – заявил Алексей Орлов.

Напомним, в понедельник вечером в СМИ появились сообщения о взрыве в промзоне поселка Рудный. Но впоследствии в МЧС эту информацию опровергли. Специалисты инженерно-химической лаборатории министерства и сотрудники Роспотребнадзора выезжали на место и пришли к выводу, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет. Местные жители рассказали «Новому Дню», что химические запахи в районе завода – не редкость, но 16 августа выброс газов был очень сильный.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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