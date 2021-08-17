Начался судебный процесс «Стас Костюшкин vs Монеточка»

В Чкаловском суде Екатеринбурга стартовал гражданский процесс по иску певца Стаса Костюшкина к екатеринбургской артистке Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова) о нарушении авторских прав на музыкальное произведение.

Интересы бывшего солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина представляет адвокат Роман Лалаян. Ранее в своем Инстаграме Лалаян написал, что Монеточка, по сути, «украла» трек Костюшкина «Женщина, я не танцую», когда исполнила ее со своими словами – «Мама, я не зигую».

Со стороны Лизы Монеточки (Гырдымовой) никто не явился. Представители Костюшкина заявили, что готовы рассмотреть дело без второй стороны, так как специально приехали из Москвы, но судья не согласилась и перенесла заседание на 2 сентября.

Роман Лалаян не скрывал своего разочарования. Еще в июле, до начала процесса, музыкальный критик Сергей Соседов заявил изданию «Лайф», что причины для иска о плагиате нет, так как Монеточка не выдала песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую» за свою, а сделала юмористический кавер.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.21

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