В Екатеринбурге начался процесс «Костюшкин vs Монеточка». На этот раз пришли обе стороны

В Чкаловском районном суде началось первое заседание по иску бывшего участника поп-дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина к екатеринбургской певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова) о нарушении авторских прав на музыкальное произведение. По версии истца, Монеточка неправомерно использовала мелодию песни «Женщина, я не танцую», написав на нее свои слова, а затем исполняла якобы собственную песню «Мама, я не зигую».

Обе стороны в суде представляют адвокаты. Костюшкина – Роман Лалаян, постоянный защитник российских звезд, Монеточку – екатеринбуржец Василий Савченко.

Сторона истца требует выплатить сторону ответчика компенсацию в размере 900 тысяч рублей.

Как сообщал «Новый День», процесс «Костюшкин vs Монеточка» должен был стартовать 17 августа, однако со стороны артистки никто не приехал. Роман Лалаян был очень недоволен этим, так как прилетел специально из Москвы.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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