Дело Костюшкина и Монеточки о плагиате: стороны не пошли на мировую

Суд Монеточки и Стаса Костюшкина перенесли на 7 сентября, поставлен вопрос о назначении экспертизы, которая определит, чем является песня екатеринбуржской артистки – пародией или плагиатом. Как ранее писал «Новый День», суд объявил перерыв и предоставил сторонам возможность договориться и заключить мировое соглашение, однако адвокат Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) отказался от этого.

Как сообщил «Новому Дню» адвокат Костюшкина Роман Лалаян, они пытались договориться с менеджерами Монеточки и предлагали выкупить права на песню за две тысячи евро, однако те предложили всего сто тысяч рублей, а позже и вовсе перестали выходить на связь. После этого Стас Костюшкин обратился в суд. После первого слушания сторонам предоставили возможность заключить мировое соглашение, но они ею не воспользовались.

«Сейчас мы требуем, чтобы песня «Мама я не зигую» больше не была доступна для прослушивания и не исполнялась на концертах, – пояснил «Новому Дню» Роман Лалаян. – А также компенсацию в размере 900 тысяч рублей».

Напомним, что Стас Костюшкин подал в суд на Лизу Монеточку, обвинив ее в плагиате песни «Женщина, я не танцую», на которую певица написала свои слова («Мама, я не зигую»).

Екатеринбург, Мария Зыкова

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